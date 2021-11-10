Победитель Лиги чемпионов, бронзовый призер Евро-2008 и участник ЧМ-2018. Кто из звезд завершил карьеру в Казахстане

Легионер "Астаны" Антонио Рукавина покинул клуб и объявил о завершении карьеры. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о бывшем футболисте сборной Сербии, а также о звездах европейского футбола, ранее выступавших в Казахстане и повесивших здесь бутсы на гвоздь.

Рукавина перешел в "Астану" из "Вильярреала" в июле 2018 года. Сербский защитник тем летом сыграл на чемпионате мира в России. Он принял участие в матче с Коста-Рикой (1:0), выйдя на замену на 83-й минуте. В поединке с Бразилией (0:2) Рукавина провел всю игру целиком, противодействуя на своем фланге Неймару. А на мировом первенстве 2010 года в ЮАР экс-игрок "Астаны" был в заявке, но участия в поединках не принимал.

На клубном уровне он выступал на родине за "Партизан", с которым стал вице-чемпионом Сербии - 2006/07, а также играл в немецкой бундеслиге за дортмундскую "Боруссию", с которой выходил в финал Кубка Германии и защищал цвета клуба "Мюнхен 1860" из второй бундеслиги. Наконец, в чемпионате Испании Рукавина, помимо "Вильярреала", выступал за "Вальядолид". В составе "Астаны" серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2007 года выиграл два национальных первенства (2018, 2019) и стал двукратным обладателем Суперкубка Казахстана (2019, 2020). В целом внушительный бэкграунд для легионера, который выбрал клуб КПЛ в качестве последнего в своей карьере.

Таких футболистов, завершивших выступления в Казахстане на профессиональном уровне, помимо Рукавины, можно пересчитать по пальцам одной руки. Причем их имена связаны с главным антагонистом "Астаны" - алматинским "Кайратом". Первым был Анатолий Тимощук. А вторым - Андрей Аршавин.

Тимощук, уйдя из "Зенита", присоединился к алматинцам в середине сезона-2015. Украинский легионер, игравший на чемпионате мира 2006 года и на Евро-2012, завоевал множество титулов в карьере. На его счету три победы в чемпионате Украины в составе "Шахтера". В "Зените" он дважды выигрывал чемпионат России, а также Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Наконец, в составе "Баварии" опорный полузащитник дважды побеждал в бундеслиге и стал триумфатором Лиги чемпионов сезона-2012/13.

Примечательно, что в "Зените" и "Баварии" Тимощук в первые же сезоны становился победителем национальных чемпионатов. Лишь в "Кайрате" ему не покорилась эта вершина. В алматинском клубе он стал победителем Кубка Казахстана (2015) и Суперкубка страны (2016). В 2016 году Тимощук в составе сборной Украины отправился на чемпионат Европы, где вышел на замену в последнем матче групповой стадии против Польши (0:1). Таким образом, он стал единственным представителем КПЛ на этом турнире. Экс-игрок "Кайрата" является рекордсменом своей национальной команды по количеству проведенных матчей - 144. В том же 2016 году закончился его контракт с "Кайратом" и звездный украинец в возрасте 37 лет принял решение завершить карьеру игрока. В составе "желто-черных" он во всех турнирах сыграл 50 матчей и забил один гол. С 2017 года Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита".

Аршавин появился в "Кайрате" весной 2016 года. Экс-полузащитник "Зенита", лондонского "Арсенала" и сборной России не сразу подписал контракт с алматинцами. Для начала он набирал нужные кондиции. Вообще, тот этап карьеры Аршавина имел много неизвестного - было непонятно, сумеет ли он реанимировать ее. В итоге бронзовый призер Евро-2008, обладатель Кубка УЕФА (2007/08) и Суперкубка Европы (2008) пришелся в "Кайрате" ко двору. В составе алматинцев автор покера в ворота "Ливерпуля" сыграл во всех турнирах 108 матчей, забил 30 мячей и сделал 37 ассистов. Он выиграл два Кубка Казахстана (2017, 2018) и стал победителем Суперкубка Казахстана - 2017.

В конце 2018 года завершил выступление на профессиональным уровне. Последним матчем Аршавина в карьере стал поединок с карагандинским "Шахтером". Одноклубники и болельщики устроили россиянину достойные проводы. Сейчас экс-игрок "Кайрата" занимается в "Зените" развитием молодежного футбола.

Примечательно, что Аршавину, как и Тимощуку с Рукавиной, на момент завершения карьеры было 37 лет.

Фото: УЕФА© (1,3), ФК "Боруссия"© (2), ФК "Кайрат"© (4,6) 90min.com© (5).