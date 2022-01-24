"Астана" отменила матч на УТС в Турции

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 10:13

"Астана" не сыграет товарищеский матч с сербским клубом ТСК, сообщает пресс-служба столичной команды. 

Встреча в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции была запланирована на 24 января, но отменена в связи с изменением планов подготовки астанчан.

В Турции команда также планировала сыграть против болгарской "Арды" 31 января.

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ-2021. В межсезонье команда подписала Марко МилошевичаАртема РахмановаБрайана Сильву и Камо Оганесяна.

"Астана" официально представила новый тренерский штаб

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Межсезонье в КПЛ КПЛ Астана ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 10:13
© 2008 - 2022 ТОО «EML»