"Астана" одержала разгромную победу в матче с дублем, пенальти и красивым голом

©ФК "Астана"
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
Сегодня 19:51
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 4
Махтаарал - Астана 0:3

Голы: Эуженио, 8 (0:1) ; Эуженио, 38 (0:2) ; Томасов, 57 (0:3)

Нереализованные:

Турнирная таблица

"Астана" разгромила "Махтаарал" из Атакента в матче четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Туркестане завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Дубль в составе победителей оформил португальский форвард Педро Эуженио, а еще один гол с пенальти забил хорватский полузащитник Марин Томасов.

Футболисты "Астаны" одержали вторую победу подряд, набрали шесть очков и поднялись на шестое место. "Махтаарал", который потерпел третье поражение подряд, с одним баллом занимает 12-е место из 14 команд. С полной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее в рамках четвертого тура "Каспий" обыграл "Ордабасы" и вышел в единоличные лидеры КПЛ, а "Шахтер" потерял первые очки в чемпионате. В еще одном матче "Атырау", благодаря пенальти, переиграл "Тараз".

На Vesti.kz стартовал "Конкурс прогнозов" с призом за каждый тур. Вы уже участвуете?

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
КПЛ Астана ФК Махтаарал ФК


Казахстан(футбол) КПЛ
0
Сегодня 19:51
© 2008 - 2022 ТОО «EML»