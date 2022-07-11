"Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов - официально в "Астане", сообщает клубная пресс-служба.

Ранее 33-летний защитник расторг соглашение с "Шахтером", а конкурентом "Астаны" был "Актобе".

"Футболист сборной Казахстана переходит в состав столичного клуба. Тимур является воспитанником кокшетауской школы футбола. Всего на высшем уровне чемпионата Казахстана провел 290 матчей, забил 29 голов и отдал 26 результативных передач.

В составе национальной сборной Казахстана провел 13 игр. Последним клубом Досмагамбетова был карагандинский "Шахтер", где он сыграл 14 матчей и забил 5 голов. В столичной "Астане" Тимур будет выступать под 27-м номером.

Добро пожаловать в "Астану", Тимур! 💙💛", - говорится в сообщении.

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В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Астана 15 8 3 4 33-16 27 2 Ордабасы 15 8 2 5 25-15 26 3 Актобе 14 8 2 4 20-17 26 4 Тобол 15 7 4 4 25-19 25 5 Тараз 15 6 5 4 18-13 23 6 Кайрат 15 6 5 4 15-17 23 7 Каспий 15 7 1 7 16-19 22 8 Атырау 15 5 6 4 17-15 21 9 Шахтер 14 5 2 7 20-20 17 10 Аксу Ак 14 5 2 7 12-19 17 11 Туран 13 3 7 3 11-12 16 12 Кызыл-Жар 15 3 6 6 15-20 15 13 Акжайык 14 3 3 8 5-14 12 14 Мактаарал 15 2 4 9 11-27 10 Перейти на страницу турнирной таблицы →