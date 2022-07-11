"Астана" объявила о контракте с игроком сборной Казахстана

Футболист сборной Казахстана Тимур Досмагамбетов - официально в "Астане", сообщает клубная пресс-служба.
Ранее 33-летний защитник расторг соглашение с "Шахтером", а конкурентом "Астаны" был "Актобе".
"Футболист сборной Казахстана переходит в состав столичного клуба. Тимур является воспитанником кокшетауской школы футбола. Всего на высшем уровне чемпионата Казахстана провел 290 матчей, забил 29 голов и отдал 26 результативных передач.
В составе национальной сборной Казахстана провел 13 игр. Последним клубом Досмагамбетова был карагандинский "Шахтер", где он сыграл 14 матчей и забил 5 голов. В столичной "Астане" Тимур будет выступать под 27-м номером.
Добро пожаловать в "Астану", Тимур! 💙💛", - говорится в сообщении.
Роскошные голы и возвращение в сборную. Как Досмагамбетов расцвел в "Шахтере"
В сезоне КПЛ на счету защитника 14 матчей, в которых он забил пять голов. Ранее Досмагамбетов выступал за "Актобе", "Окжетпес", "Восток", "Тараз", "Тобол" и "Ордабасы".
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Астана
|15
|8
|3
|4
|33-16
|27
|2
|Ордабасы
|15
|8
|2
|5
|25-15
|26
|3
|Актобе
|14
|8
|2
|4
|20-17
|26
|4
|Тобол
|15
|7
|4
|4
|25-19
|25
|5
|Тараз
|15
|6
|5
|4
|18-13
|23
|6
|Кайрат
|15
|6
|5
|4
|15-17
|23
|7
|Каспий
|15
|7
|1
|7
|16-19
|22
|8
|Атырау
|15
|5
|6
|4
|17-15
|21
|9
|Шахтер
|14
|5
|2
|7
|20-20
|17
|10
|Аксу Ак
|14
|5
|2
|7
|12-19
|17
|11
|Туран
|13
|3
|7
|3
|11-12
|16
|12
|Кызыл-Жар
|15
|3
|6
|6
|15-20
|15
|13
|Акжайык
|14
|3
|3
|8
|5-14
|12
|14
|Мактаарал
|15
|2
|4
|9
|11-27
|10
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