"Астана" с новичками начала первые сборы. Известны соперники

Футболисты и тренерский штаб "Астаны" собрались в Анталии на первые учебно-тренировочные сборы, сообщает пресс-служба столичного клуба.

В Турции команда проведет две контрольные игры - против сербского клуба ТСК (24 января) и болгарской "Арды" (31 января).

Состав выглядит следующим образом:

вратари: Александр Заруцкий, Данил Подымский, Марко Милошевич;

защитники: Талгат Кусяпов, Рахат Маратов, Абзал Бейсебеков, Саги Совет, Артем Рахманов, Елдос Ахметов, Брайан Сильва;

полузащитники: Марин Томасов, Юрий Перцух, Султан Сагнаев, Станислав Басманов, Макс Эбонг, Педро Эуженио, Исламбек Куат, Мейрамбек Калмырза;

нападающие: Абат Аймбетов, Владислав Прокопенко, Рамазан Каримов.

УТС продлится до 31 января.

Ранее "Астана" официально объявила о контрактах с новичками - сербским вратарем Милошевичем, белорусским защитником Рахмановым и бразильским легионером Сильвой.