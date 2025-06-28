Асхат Тагыберген сделал заявление об уходе из футбола

Экс-капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген поделился мыслями о своем будущем после окончания игровой карьеры. Он не исключил, что может остаться в футболе, сообщают Vesti.kz.

В начале месяца Тагыберген объявил о своем уходе из сборной Казахстана. 34-летний полузащитник объяснил свое решение.

"Это было непростое решение. Мысль появилась после игры с Северной Македонией: я считаю, это решение после определенного этапа в карьере. В какой-то момент я понял, что настало время сосредоточиться на клубе и семье. Конечно, были сомнения, ведь сборная - это честь. Но я чувствую, что сделал правильный выбор".



Также у футболиста поинтересовались о том, что он прошел курсы футбольного менеджмента.

"Да, я стараюсь смотреть вперед и готовиться к завершению карьеры игрока. Хочу быть полезным в футболе и в другой роли. Возможно, это будет работа в управлении клубом или развитие детско-юношеского футбола. Хочу передавать свой опыт новому поколению", - сказал Тагыберген в интервью Olimpbet Arena.

Отметим, что в настоящее время Тагыберген защищает цвета костанайского "Тобола". В 13 матчах во всех турнирах полузащитник отметился одной результативной передачей.