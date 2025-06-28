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Асхат Тагыберген сделал заявление об уходе из футбола

©ФК "Тобол"

Экс-капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген поделился мыслями о своем будущем после окончания игровой карьеры. Он не исключил, что может остаться в футболе, сообщают Vesti.kz.

В начале месяца Тагыберген объявил о своем уходе из сборной Казахстана. 34-летний полузащитник объяснил свое решение.

"Это было непростое решение. Мысль появилась после игры с Северной Македонией: я считаю, это решение после определенного этапа в карьере. В какой-то момент я понял, что настало время сосредоточиться на клубе и семье. Конечно, были сомнения, ведь сборная - это честь. Но я чувствую, что сделал правильный выбор".


Также у футболиста поинтересовались о том, что он прошел курсы футбольного менеджмента.

"Да, я стараюсь смотреть вперед и готовиться к завершению карьеры игрока. Хочу быть полезным в футболе и в другой роли. Возможно, это будет работа в управлении клубом или развитие детско-юношеского футбола. Хочу передавать свой опыт новому поколению", - сказал Тагыберген в интервью Olimpbet Arena.

Отметим, что в настоящее время Тагыберген защищает цвета костанайского "Тобола". В 13 матчах во всех турнирах полузащитник отметился одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Астана 14 10 3 1 29-12 33
2 Кайрат 14 9 3 2 29-12 30
3 Тобол 12 8 3 1 22-8 27
4 Актобе 14 8 2 4 21-12 26
5 Елимай 13 6 3 4 16-11 21
6 Окжетпес 13 6 2 5 19-20 20
7 Ордабасы 12 5 4 3 14-11 19
8 Кызылжар 13 3 5 5 14-17 14
9 Женис 13 2 7 4 11-12 13
10 Кайсар 14 2 7 5 13-23 13
11 Улытау 13 3 3 7 8-18 12
12 Туран 13 3 2 8 12-17 11
13 Жетысу 13 1 7 5 10-19 10
14 Атырау 15 1 1 13 9-35 4

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