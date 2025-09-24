Асхат Тагыберген получил дисквалификацию: названа причина

Полузащитник костанайского "Тобола" Асхат Тагыберген дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

Напомним, Тагыберген получил прямую красную карточку в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (2:3).

"За серьезное нарушение правил с возможностью сыграть в мяч в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Тобол" — "Астана", в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды "Тобол" Тагыберген Асхата дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 20 сентября 2025 года", - говорится в сообщении КФФ.

Таким образом, Тагыберген пропустит два из четырёх оставшихся матчей в КПЛ, в том числе против своего бывшего клуба - шымкентского "Ордабасы".

Всего в нынешнем чемпионате Тагыберген сыграл за "Тобол" 20 матчей, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи. "Тобол" с 44 очками после 22 игр занимает третье место в турнирной таблице.