КПЛ
Сегодня 18:02

Асхат Тагыберген получил дисквалификацию: названа причина

Асхат Тагыберген. Фото: ФК "Тобол"©

Полузащитник костанайского "Тобола" Асхат Тагыберген дисквалифицирован на два матча. Такое решение принял Контрольный, дисциплинарный и этический комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ), передают Vesti.kz.

Напомним, Тагыберген получил прямую красную карточку в перенесённом матче 20-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) с "Астаной" (2:3).

"За серьезное нарушение правил с возможностью сыграть в мяч в матче 20 тура Чемпионата Республики Казахстан по футболу среди команд Премьер-Лиги сезона 2025 года между командами "Тобол" — "Астана", в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 44 ДР игрока команды "Тобол" Тагыберген Асхата дисквалифицировать на 2 (два) матча. Срок дисквалификации считать с 20 сентября 2025 года", - говорится в сообщении КФФ.

Таким образом, Тагыберген пропустит два из четырёх оставшихся матчей в КПЛ, в том числе против своего бывшего клуба - шымкентского "Ордабасы".

Всего в нынешнем чемпионате Тагыберген сыграл за "Тобол" 20 матчей, забил 2 гола, отдал 2 голевые передачи. "Тобол" с 44 очками после 22 игр занимает третье место в турнирной таблице. 

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 16 4 3 46-18 52
2 Астана 23 15 5 3 58-25 50
3 Тобол 22 13 5 4 39-22 44
4 Актобе 23 12 3 8 33-22 39
5 Елимай 23 11 6 6 36-25 39
6 Окжетпес 23 9 5 9 31-31 32
7 Ордабасы 22 8 7 7 27-22 31
8 Женис 23 7 10 6 28-24 31
9 Кызылжар 23 5 9 9 24-30 24
10 Улытау 23 5 6 12 16-33 21
11 Жетысу 23 4 9 10 18-35 21
12 Кайсар 23 3 11 9 21-38 20
13 Туран 23 4 4 15 16-42 16
14 Атырау 23 3 6 14 14-40 15

