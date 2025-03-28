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Вчера 22:43

Асхат Тагыберген покинул клуб после критики акима и скандала с зарплатой

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Советник президента Казахстанской федерации футбола Нурсултан Курман подтвердил, что Асхат Тагыберген покинул "Ордабасы", передают Vesti.kz.

По его словам, полузащитник расторг контракт с клубом за десять месяцев до его завершения. При этом Тагыберген отказался от полной компенсации, согласившись на менее выгодные финансовые условия.

Пока капитан сборной Казахстана не принял решение о своем следующем клубе, хотя уже были названы главные претенденты на него.

Ранее аким Шымкента подверг критике Тагыбергена, упомянув его высокую зарплату в "Ордабасы". На это отреагировала и супруга футболиста.

34-летний Тагыберген в разное время выступал за "Актобе" и "Астану", а с 2014 года вызывается в национальную команду.

Ушедший из "Ордабасы" нападающий нашел себе новый клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 3 2 1 0 7-2 7
2 Астана 2 1 1 0 3-1 4
3 Тобол 2 1 1 0 2-0 4
4 Актобе 2 1 1 0 2-1 4
5 Окжетпес 3 1 1 1 4-5 4
6 Елимай 2 1 0 1 3-2 3
7 Туран 3 1 0 2 4-4 3
8 Атырау 2 1 0 1 3-3 3
9 Жетысу 2 0 2 0 1-1 2
10 Женис 2 0 2 0 0-0 2
11 Кайсар 3 0 2 1 2-4 2
12 Кызылжар 2 0 1 1 1-3 1
13 Улытау 2 0 1 1 0-2 1
14 Ордабасы 2 0 1 1 0-4 1

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