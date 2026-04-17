Из АПЛ и Ла Лиги в Казахстан: 6 игроков КПЛ-2026, которые играли в топ-5 лигах Европы

В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ) есть шесть футболистов с опытом выступлений в ведущих европейских чемпионатах (так называемой топ-5). Корреспондент Vesti.kz рассказывает об их опыте на самом высшем уровне.

Шесть игроков с подобным бэкграундом играют в трёх клубах премьер-лиги - "Актобе", "Кайсаре" и "Женисе".

30-летний аргентинский вингер большую часть карьеры провёл в испанском футболе. В мае 2014 года, будучи игроком юношеского состава "Бетиса", ему дали шанс дебютировать за основу в Ла Лиге в заключительном 38-м туре.

Так 18-летний Пасторица вышел на замену на 55-й минуте гостевого матча с "Осасуной" (1:2). Кстати, после выхода аргентинца на поле "Бетис" забил гол и не пропустил. Сам будущий игрок "Актобе" отметился одним ударом, ключевым пасом и отбором. Однако больше Пасторица на таком уровне не играл.





32-летний нигерийский нападающий играл в десяти странах мира. Но его пиком был 2018-й, когда с февраля по август он принадлежал "Лас-Пальмасу". К сожалению, по итогам сезона 2017/18 клуб вылетел из Ла Лиги с 19-го места.

Форвард сыграл в десяти матчах Ла Лиги, в пяти из которых вышел в старте, но не отметился ни одним результативным действием. В том числе на счету Эзекиля выход на замену на 85-й минуте домашнего матча с "Реалом" (0:3), в котором его команда пропустила дважды от Гарета Бэйла и один раз от Карима Бензема.

"Женис" ) - 32 матча, 1 гол

34-летний полузащитник только в этом году решился на возвращение на родину и дебют в КПЛ. Меркель играл и в Англии, и в Германии, но не в высшем дивизионе, а вот в итальянской Серии А он выступал.

Всего в чемпионате Италии у него 32 матча, в которых он забил один гол. В январе 2011-го 18-летний Александр дебютировал в Серии А, выйдя в стартовом составе "Милана" при Массимилиано Аллегри. Он помог команде добыть победу над "Кальяри" в гостях (1:0). На 73-й минуте он был заменён на Антонио Кассано, который и сделал решающую голевую передачу. По итогам сезона 2010/11 он стал чемпионом Италии.

В первой половине сезона 2011/12 он очень неплохо проявил себя в "Дженоа", куда уехал в аренду. В 13 матчах чемпионата он отметился тремя ассистами. А в августе 2012-го он в составе этого же клуба забил свой первый и единственный гол в Серии А, отличившись в домашней игре с "Кальяри" (2:0). Ещё один гол в составе его команды забил Чиро Иммобиле.

"Актобе" ) - 76 матчей, 1 гол

33-летний украинский защитник с 2022 по 2025 годы играл за немецкий "Бохум", хотя до этого всю карьеру провёл в Украине и России. За три сезона в Бундеслиге он отыграл 76 матчей и забил один гол.

Самыми худшими воспоминаниями будут встречи с "Баварией" в 2022 и 2023 годы, когда мюнхенцы забивали команде Ордеца по семь безответных мячей! Единственный гол Иван забил в марте 2024-го, в домашнем противостоянии с "Фрайбургом" (1:2). Он сократил отставание в счёте, но на большее "Бохум" не хватило.

Летом прошлого года "Бохум" вылетел из Бундеслиги с последнего места, а Ордец покинул клуб. Сейчас его бывшая команда находится в середине турнирной таблицы второго немецкого дивизиона.

"Актобе" ) - 200 матчей, 34 гола

Теперь речь пойдёт о 39-летнем португальском вингере, который в сумме успел наиграть 200 матчей в топ-5 лигах Европы. Но давайте по порядку о каждом опыте. Всё началось в Англии, куда Нани уехал в 20-летнем возрасте за 25,5 миллиона евро.

За "Манчестер Юнайтед" Луиш играл семь лет. В 147 матчах английской премьер-лиги (АПЛ) он забил 26 голов и отдал почти в два раза больше голевых передач. Вероятно, самые лучшие матчи Нани в АПЛ случились против "Вулверхэмптона" в 2011-м (4:1), когда он оформил 2+1, а также против "Эвертона" в 2012-м (4:4), когда он сделал 1+2. Самое важное, что Нани четыре раза становился чемпионом Англии.

Сезон 2016/17 он провёл в Ла Лиге в составе "Валенсии". В 25 матчах испанского чемпионата забил пять голов. При этом успел отметиться ассистами и против "Реала" (2:1), и против "Барселоны" (2:3), в которых тогда зажигали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

В сезоне 2017/18 Нани играл в итальянской Серии А в составе "Лацио", а в первой половине 2022-го выступал там же, но уже в составе "Венеции". В первом случае он помог команде ворваться в топ-5, забив три гола в 18 матчах, а во втором отрезке вылетел из Серии А с последнего места, не забив ни разу в десяти встречах. В сумме в чемпионате Италии у Нани 28 матчей и три гола.

В сумме в топ-5 лигах у Нани 200 матчей и 34 гола.





"Кайсар" ) - 232 матча, 20 голов

35-летнего нигерийского вингера из Кызылорды мы отмечаем в последнюю очередь, так как у него наибольшее количество матчей в топ-5 лигах Европы. Он с детства проживал в Англии, и там же провёл большую часть карьеры.

В феврале 2010 года 19-летний Виктор дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в составе "Уигана" на последние минуты гостевого матча с "Сандерлендом" (1:1). Через три месяца он забил первый гол в чемпионате, отличившись в домашней встрече с "Халл Сити" (2:2).

На фото снизу можете увидеть Мозеса в составе "Ливерпуля", а слева, на заднем плане, Нани в "Манчестер Юнайтед". Вряд ли они могли тогда знать, что через 13 лет будут главными звёздами в КПЛ:

Самый результативный матч в АПЛ Мозес выдал тоже в составе "Уигана", в апреле 2012-го, когда оформил дубль в ворота "Ньюкасла" (4:0). В сезоне 2016/17 выиграл АПЛ с "Челси", также играл в чемпионате в составе "Вест Хэма", "Сток Сити" и "Ливерпуля".

С января по август 2020 года играл в аренде в миланском "Интере". В 12 матчах оформил три ассиста и заработал два пенальти. Но этого не хватило для чемпионства - нерадзурри стали только вторыми.

В сумме Мозес провёл 232 матча в топ-5 лигах Европы (220 - в АПЛ, 12 - в Серии А). В них он забил 20 голов.

Пока можно сказать, что ставка на бывших игроков сильнейших европейских чемпионатов не работает, по крайней мере, после пяти туров. "Актобе" с Ордецом, Пасторицей и Нани идёт лишь на девятом месте в таблице с семью очками. У Пасторица четыре матча, у Нани - пять игр и ассист, у Ордеца - пять встреч и гол.

"Кайсар" на 12-м месте с тремя очками - у Мозеса три матча, а у Изекиля - два, но результативными действиями нигерийцы не отметились. На 13-м месте с тремя баллами идёт "Женис" - у Меркеля пять матчей, но без голов и ассистов.

Отметим, что первая игра между Нани и Мозесом в КПЛ может пройти в девятом туре, 10 мая. В тот день актюбинцы должны принять кызылординцев на своём поле.