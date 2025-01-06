КПЛ
Вчера 11:11

"Актобе" принял решение по экс-игроку сборной Хорватии

©ФК "Актобе"

Футбольный клуб "Актобе" объявил об уходе Матео Барача, бывшего защитника сборной Хорватии, передают Vesti.kz.

Отмечается, что он покидает клуб после истечения срока действия контракта.

Барач в минувшем сезоне провел за "красно-белых" 24 матча во всех турнирах и забил один гол. В команде он находился с прошлого года.


В его карьере также были бельгийский "Остенде", российские "Крылья Советов", "Сочи", венский "Рапид", швейцарский "Волен", хорватские "Осиек", "Шибеник", "Хрватски Драговоляц", "Юнак".

В своем активе имеет один проведенный матч за национальную команду своей страны.

Ранее стало известно, что "Актобе" покинет российский форвард Идрис Умаев, которого хотели натурализовать в интересах сборной Казахстана. О причинах можно узнать здесь.

"Актобе" занял третье место в КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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