КПЛ
Сегодня 14:56

"Актобе" назначил нового тренера

©ФК "Актобе"

Изменения произошли в тренерском штабе футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

Олег Шевченко назначен тренером вратарей на новый сезон.

50-летний украинец начал свою тренерскую карьеру в 2003 году. До этого выступал за украинские сборные и был вратарем сборной СССР до 16 лет.

Ранее тренировал голкиперов молодежных команд "Шахтера" и "Металлурга" из Донецка.


При этом бывший вратарь "Актобе" Жасур Нарзикулов назначен помощником главного тренера украинца Игоря Леонова.

В игровой карьере Нарзикулова также были "Туран", "Тобол", "Ордабасы", "Атырау", "Тараз", "Кайсар", а также узбекские "Кызылкум", "Машъал", "Андижан". 

Вызывался в сборную Казахстана в период 2006-2007 годов.

Ранее стало известно о том, что "Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба и гарантировал себе подушку безопасности в еврокубках.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →