"Актобе" назначил нового тренера

Изменения произошли в тренерском штабе футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

Олег Шевченко назначен тренером вратарей на новый сезон.

50-летний украинец начал свою тренерскую карьеру в 2003 году. До этого выступал за украинские сборные и был вратарем сборной СССР до 16 лет.

Ранее тренировал голкиперов молодежных команд "Шахтера" и "Металлурга" из Донецка.



При этом бывший вратарь "Актобе" Жасур Нарзикулов назначен помощником главного тренера украинца Игоря Леонова.

В игровой карьере Нарзикулова также были "Туран", "Тобол", "Ордабасы", "Атырау", "Тараз", "Кайсар", а также узбекские "Кызылкум", "Машъал", "Андижан".

Вызывался в сборную Казахстана в период 2006-2007 годов.

Ранее стало известно о том, что "Актобе" увел топового вратаря у европейского клуба и гарантировал себе подушку безопасности в еврокубках.