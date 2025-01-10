"Актобе" интересен игрок европейской сборной за 400 тысяч евро

Футбольный клуб "Актобе" может усилиться черногорским защитником Марко Вукчевичем, передают Vesti.kz.

По информации Meta-ratings.kz, 31-летний Вукчевич за свою карьеру выступал за такие команды, как хорватский "Вараждин", румынский "УТА Арад", черногорскую "Подгорицу", иранский "Пайкан", сербскую "Войводину" и словенскую "Олимпию".

С 2015 года защитник привлекается в сборную Черногории, за которую сыграл 26 матчей и забил один гол.

В настоящее время Вукчевич является игроком боснийского "Бораца", который вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА. Авторитетный немецкий портал Transfermarkt оценивает черногорца в 400 тысяч евро.

Отметим, что в межсезонье "Актобе" покинули хорватский защитник Матео Барач, аргентинский полузащитник Леонель Струмия, белорусский хавбек Дмитрий Бессмертный, казахстанский вратарь Игорь Шацкий и эквадорский легионер Хосе Франсиско Севальос Энрикес.

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