Победный мяч "Астаны" и образцовая атака "Кайсара". Выбери лучший гол 14-го тура КПЛ-2020

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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 14-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.
Полузащитник актауского клуба открыл счет в матче с "Кайратом" на 14-й минуте. Шахметов вбежал в штрафную алматинцев при подаче углового и в касание, ударом ногой, поразил угол ворот Стаса Покатилова. Домашняя заготовка сработала - "Кайрату" пришлось отыгрываться.
Бразильский форвард на 80-й минуте поставил точку в победном для "Кайрата" матче с "Каспием". Лав после скидки Еркебулана Тунгышбаева пробил в угол. Теперь он с пятью голами входит в топ-5 бомбардиров КПЛ-2020.
Вингер "Ордабасы" на 66-й минуте матча с "Жетысу" эффектно завершил размашистую комбинацию своего клуба, пробив в ближний угол ворот Андрея Шабанова. Здесь, конечно не обошлось без ошибки голкипера талдыкорганцев, но гол португальца заслуживает попадания в данный рейтинг.
Грузинский форвард "Кайсара" поставил точку в матче с "Шахтером" на 55-й минуте. Перед голом Лобжанидзе игроки кызылординского клуба сделали пять точных передач, чтобы доставить мяч своему нападающему.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
После 14 туров "Кайрат", набрав 35 очков, закрепил лидерство в турнирной таблице. "Астана", делит второе-третье места с "Ордабасы" - по 24 очка. "Тобол" с 23 баллами расположился на четвертой строчке. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.