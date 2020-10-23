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"Провели не лучший матч". Шпилевский - о победе над "Каспием" и травме Алыкулова

Алматинский клуб мчится к чемпионскому титулу.

"Провели не лучший матч". Шпилевский - о победе над "Каспием" и травме Алыкулова
Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Футбол
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Главный тренер алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский прокомментировал победу на "Каспием" в 14-м туре КПЛ и рассказал о повреждении полузащитника Гульжигита Алыкулова, передает корреспондент Vesti.kz.

Лидер чемпионата одержал волевую победу над командой из Актау - 3:1.

"В первую очередь очень рад, что мы обыграли "Каспий". Знали, что это будет сложный и неудобный соперник для нас. Это одна из команд, которая не отходит от своей линии и играет в атакующий футбол. Команда не боится своих соперников, за это им большой респект. Мы провели не самый лучший матч, чувствуется усталость. Было очень важно одержать победу и набрать очки, что мы и сделали. Теперь забудем этот матч и будем восстанавливаться. Нас ждут впереди две важные игры, где мы постараемся показать себя с самой лучшей стороны. Ребята нацелены на это!" - приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

Также специалист объяснил почему в прошлом туре против "Жетысу" не играл основной защитник Раде Дугалич и насколько серьезную травму получил Гульжигит Алыкулов, которого заменили на 22-й минуте встречи против "Каспия".

"Насчет Гулжигита пока нет ясности. Утром будет проведена компьютерная томография и у нас будет полная информация. Надеюсь, что ничего серьезного. Что касается Раде, то у него было небольшое повреждение, поэтому он отсутствовал в матче с "Жетысу". Сейчас все хорошо, он восстановился и вышел сегодня в стартовом составе. О каком-то конфликте и речи быть не может, могу всех успокоить и сказать, что у нас все хорошо. У нас очень дружный коллектив, где все друг друга уважают и ценят" - сказал Шпилевский.

"Кайрат" набрал в 14 матчах 35 очков и уверенно лидирует в турнирной таблице КПЛ.

 

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Метки:
Кайрат ФК Шпилевский Алексей Алыкулов Гулжигит КПЛ-2020 Каспий

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