Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020

Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 12-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке.
Вагнер Лав ("Кайрат")
А это наш топ-5 голов 12-го тура КПЛ-2020.
Проголосовать можно тут.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса".
Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится 4 октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 26 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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