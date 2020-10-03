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Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020

Подведены итоги очередного тура.

Удар от Лава под перекладину и красота от Манзорро. Выбери лучший гол 12-го тура КПЛ-2020
Вагнер Лав. Фото: ПФЛК©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах 12-го тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных ударов. Выбрать лучший из них можно по этой ссылке

Вагнер Лав ("Кайрат")


Бразильский форвард, казалось, недавно присоединился к "Кайрату", а сейчас является вторым по результативности игроком клуба в премьер-лиге. В прошедшем туре Лаво тметился голом в ворота "Шахтера" после аута в исполнении Дино Микановича. Он сумел сориентироваться в штрафной горняков и неотразимо пробить под перекладину.



Рунар Мар Сигурьонссон ("Астана")

Исландский футболист "Астаны" участвует в гонке бомбардиров, преимущественно забивая с пенальти. В игре с "Каспием" Сигурьонссон отличился с игры, эффектно положив мяч под перекладину после симпатичной комбинации, в которой поучаствовали Марин Томасов и Макс Эбонг. Но его гол не спас столичный клуб от сенсационного поражения. 



Горан Бркич ("Тараз")

Сербский полузащитник "Тараза" на 56-й минуте матча с "Ордабасы" завершил многоходовку точным ударом в угол ворот. Так был открыт счет в матче, но "Тараз" не сумел удержать преимущество - 1:1.
 


Биллал Себаихи ("Каспий")

Французский полузащитник "Каспия" на 72-й минуте точно пробил в угол ворот "Астаны". Этот гол, которому предшествовала затяжная комбинация, стал переломным. "Каспий" потом забил еще и одержал сенсационную победу над чемпионом.



Жереми Манзорро ("Тобол")

Еще один француз отличился в матче "Тобол" - "Жетысу". Жереми Манзорро эффектным парашютом после стремительного прохода по центру установил окончательный счет в пользу костанайцев.

А это наш топ-5 голов 12-го тура КПЛ-2020.

Проголосовать можно тут.



Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

Первый тур. Конрад Вжесиньски ("Кайрат") - гол в ворота "Тараза";
Второй тур. Карлос Фонсека ("Иртыш") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Третий тур. Думан Нарзилдаев ("Кайсар") - гол в ворота "Тараза";
Четвертый тур. Серикжан Мужиков ("Тобол") - гол в ворота "Астаны";
Пятый тур. Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар") - гол в ворота "Жетысу;
Седьмой тур. Асхат Тагыберген ("Кайсар") - гол в ворота "Тобола";
Восьмой тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Астаны";
Девятый тур. Айдос Таттыбаев ("Шахтер") - гол в ворота "Астаны";
Десятый тур. Жоао Пауло ("Ордабасы") - гол в ворота "Кызыл-Жар СК";
Одиннадцатый тур. Небойша Косович ("Кайрат") - гол в ворота "Окжетпеса".

Отметим, лучшие голы шестого тура будут представлены после окончания перенесенного матча "Кайрат" - "Астана", который состоится 4 октября. Алматинцы лидируют в чемпионате, набрав 26 очков. У "Астаны" второе место и 21 балл. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
КПЛ-2020 Голы недели Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Кызыл-Жар СК Каспий Окжетпес ФК Лав Вагнер Бразилия

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