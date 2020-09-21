Парашют от Таттыбаева, кураж Пауло и чутье Аймбетова. Кто забил лучший гол девятого тура КПЛ-2020?

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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах девятого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов. Выбрать лучший вы можете здесь.
Сербский полузащитник кокшетауского клуба поучаствовал в самом результативном матче тура. На 74-й минуте встречи против "Каспия" Зорич образцово сыграл на добивании и вывел свой клуб вперед (2:1). Впрочем, кокшетаусцы позволили сопернику отыграться и потеряли очки в этой игре.
Кипрский нападающий не забивал за столичный клуб с первого тура, или с 7 марта. Его третий гол в КПЛ-2020 состоялся в матче с "Шахтером". На 62-й минуте встречи удачные действия Сотириу на острие атаки позволили "Астане" открыть счет. К сожалению, для чемпиона Казахстана мяч киприота не стал победным.
Форвард алматинского клуба забил очередной важный гол. На сей раз Аймбетов поразил ворота "Кызыл-Жар СК", оказавшись в нужной точке при подаче с фланга. Этого гола хватило "Кайрату" для взятия очередных трех очков.
Крайний нападающий шымкентского клуба отличился в шестом матче подряд. Гол Пауло в матче с "Кайсаром", забитый на 24-й минуте игры, получился эффектным. Бразилец открыл счет в этой встрече, но его команда позволила кызылординцам сравнять счет и потеряла очки.
Нападающий "горняков" в матче с "Астаной" забил эффектный и очень важный гол. Таттыбаев на 71-й минуте, получив мяч на линии штрафной площади соперника, перебросил вышедшего на перехват Ненада Эрича. Мяч парашютом угодил под перекладину. Этот гол лишил "Астану" победы.
После девяти туров лидерство у "Кайрата" - 24 очка. У "Астаны" 15 баллов. "Ордабасы" и "Кайсар" имеют по 14 очков. При этом алматинцы сыграли на один матч больше, а шымкентцы - на два. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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