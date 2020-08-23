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Ножницы от Лобжанидзе, штрафной Косовича и пушка румына из "Кызыл-Жар СК". Выбери лучший гол пятого тура КПЛ-2020

Очередной выпуск рубрики "Гол тура".

Ножницы от Лобжанидзе, штрафной Косовича и пушка румына из "Кызыл-Жар СК". Выбери лучший гол пятого тура КПЛ-2020
Элгуджа Лобжанидзе. Фото: ФК "Кайсар"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах пятого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов в минувшем туре. Выбрать лучший вы можете здесь.

Жоао Пауло ("Ордабасы")


Гол хавбека "Ордабасы" на 44-й минуте матча с "Каспием" стал единственным в игре. Бразилец отличился после ассиста форварда сборной Казахстана Сергея Хижниченко.



Дидар Жалмукан ("Астана")

Полузащитник "Астаны" появился на поле в матче против "Окжетпеса" на 76-й минуте. Ему хватило немного времени, чтобы установить окончательный счет в пользу своего клуба. На 80-й минуте "Астана" провела стремительную атаку, которая завершилась голом в ворота Руслана Абжанова. Столичный клуб победил со счетом 2:0.



Габриэль Энаке ("Кызыл-Жар СК")

Защитник петропавловского "Кызыл-Жар СК" на 78-й минуте матча с "Шахтером" (1:3) могучим ударом со штрафного сравнял счет. К слову, северянам это не помогло набрать очки в этой игре, но гол румына все же стал ее украшением. 



Небойша Косович ("Кайрат")

Черногорский полузащитник "Кайрата" в игре с "Тоболом" (3:1) отметился двумя красивыми голами со штрафного. Один из них он забил в начале второго тайма, когда счет стал 3:0 в пользу алматинцев. Косович исполнил без разбега, поразив верхний угол ворот Игоря Шацкого.



Элгуджа Лобжанидзе ("Кайсар")

Форвард "Кайсара" забил единственный гол на 75-й минуте матча с "Жетысу". Мало того, что этот мяч стал победным, так еще и красивым. Грузин сделал это ударом ножницами через себя.



А это наш топ-5 голов пятого тура КПЛ-2020. Согласны? Голосуйте здесь

Отметим, что голосование проводится после каждого тура КПЛ. В предыдущих турах авторами лучших голов, по мнению читателей Vesti.kz, были признаны Конрад Вжесиньски из "Кайрата", отличившийся в первом туре, и Карлос Фонсека еще в качестве игрока "Иртыша", отличившийся во втором туре. По итогам третьего тура автором лучшего гола стал полузащитник "Кайсара" Думан Нарзилдаев. 

Напомним, второй рестарт чемпионата состоялся 18 августа. После пяти туров с 15 очками лидирует "Кайрат". У "Астаны", "Кайсара" и "Ордабасы" по десять баллов. "Каспий" и "Окжетпес", пока очков не набрали и замыкают таблицу чемпионата. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Голы недели КПЛ-2020 Кайрат ФК Астана ФК Ордабасы ФК Тобол ФК Кайсар ФК Жетысу ФК Шахтер ФК Тараз ФК Каспий Окжетпес ФК Кызыл-Жар СК Сборная РК по футболу

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