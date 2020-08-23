Ножницы от Лобжанидзе, штрафной Косовича и пушка румына из "Кызыл-Жар СК". Выбери лучший гол пятого тура КПЛ-2020

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Vesti.kz продолжают рубрику "Гол тура". Предлагаем принять участие в выборе лучшего взятия ворот в матчах пятого тура казахстанской премьер-лиги. Вашему вниманию представлены пять самых эффектных голов в минувшем туре. Выбрать лучший вы можете здесь.
Гол хавбека "Ордабасы" на 44-й минуте матча с "Каспием" стал единственным в игре. Бразилец отличился после ассиста форварда сборной Казахстана Сергея Хижниченко.
Дидар Жалмукан ("Астана")
Полузащитник "Астаны" появился на поле в матче против "Окжетпеса" на 76-й минуте. Ему хватило немного времени, чтобы установить окончательный счет в пользу своего клуба. На 80-й минуте "Астана" провела стремительную атаку, которая завершилась голом в ворота Руслана Абжанова. Столичный клуб победил со счетом 2:0.
Защитник петропавловского "Кызыл-Жар СК" на 78-й минуте матча с "Шахтером" (1:3) могучим ударом со штрафного сравнял счет. К слову, северянам это не помогло набрать очки в этой игре, но гол румына все же стал ее украшением.
Черногорский полузащитник "Кайрата" в игре с "Тоболом" (3:1) отметился двумя красивыми голами со штрафного. Один из них он забил в начале второго тайма, когда счет стал 3:0 в пользу алматинцев. Косович исполнил без разбега, поразив верхний угол ворот Игоря Шацкого.
Напомним, второй рестарт чемпионата состоялся 18 августа. После пяти туров с 15 очками лидирует "Кайрат". У "Астаны", "Кайсара" и "Ордабасы" по десять баллов. "Каспий" и "Окжетпес", пока очков не набрали и замыкают таблицу чемпионата. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.
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