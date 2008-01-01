|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2011
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|Первенство Казахстана 2011. Первая лига
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|13
|2 (18)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес-М
|
12
|
-20
|
+1/-1
|
|
|924
|14 (14)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012
|Окжетпес
|
7
|
-16
|
|
1
|
|625
|14 (14)
|Кубок Казахстана по футболу 2012
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|89
|Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
|Окжетпес
|
15
|
-13
|
+0/-1
|
|
|1305
|4 (18)
|Кубок Казахстана по футболу 2013
|Окжетпес
|
1
|
|
|
|
|90
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Окжетпес
|
3
|
-4
|
+1/-0
|
|
|270
|1 (15)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Окжетпес
|
1
|
-3
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
10
|
-10
|
|
|
|900
|2 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Окжетпес-М
|
6
|
-13
|
+0/-1
|
1
|
|454
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Окжетпес
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|5 (6)
|Вторая лига Казахстана 2016
|Окжетпес-М
|
11
|
-12
|
|
|
|930
|11 (14)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
4
|
-9
|
|
|
|360
|12 (12)
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|16 (16)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Окжетпес
|
14
|
-14
|
|
|
|1260
|1 (12)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Окжетпес-М
|
4
|
-2
|
|
|
|316
|11 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Окжетпес
|
10
|
-9
|
|
1
|
|826
|7 (12)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Окжетпес-М
|
5
|
-4
|
|
|
|450
|12 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Окжетпес
|
7
|
-15
|
|
2
|
|630
|11 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Окжетпес
|
4
|
-3
|
|
|
|343
|4 (12)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Окжетпес-М
|
2
|
-5
|
|
|
|180
|11 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Окжетпес
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2022
|Окжетпес-М
|
8
|
-10
|
+0/-2
|
2
|
|720
|10 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|1 (14)