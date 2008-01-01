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Футбол

Руслан Абжанов (спортсмен, тренер, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен, Тренер
Действующий
Да
Команды
Окжетпес-М
Место рождения
Степногорск
Дата рождения
28 апреля 1990 (32 года)
Пол
мужской
Рост, см
187
Вес, кг
74
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Кубок Казахстана 2011 Окжетпес

Первенство Казахстана 2011. Первая лига Окжетпес

1

13 2 (18)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес-М

12

-20

+1/-1

924 14 (14)
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Окжетпес

7

-16

1

625 14 (14)
Кубок Казахстана по футболу 2012 Окжетпес

1

89
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига Окжетпес

15

-13

+0/-1

1305 4 (18)
Кубок Казахстана по футболу 2013 Окжетпес

1

90
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Окжетпес

3

-4

+1/-0

270 1 (15)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Окжетпес

1

-3

90
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Окжетпес

10

-10

900 2 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Окжетпес-М

6

-13

+0/-1

1

454 11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Окжетпес

1

-1

90
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Окжетпес

5 (6)
Вторая лига Казахстана 2016 Окжетпес-М

11

-12

930 11 (14)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

4

-9

360 12 (12)
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

1

-1

90 16 (16)
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига Окжетпес

14

-14

1260 1 (12)
Вторая лига Казахстана 2018 Окжетпес-М

4

-2

316 11 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Окжетпес

10

-9

1

826 7 (12)
Вторая лига Казахстана 2019 Окжетпес-М

5

-4

450 12 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Окжетпес

7

-15

2

630 11 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига Окжетпес

4

-3

343 4 (12)
Вторая лига Казахстана 2021 Окжетпес-М

2

-5

180 11 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Окжетпес

1

-2

90
Вторая лига Казахстана 2022 Окжетпес-М

8

-10

+0/-2

2

720 10 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Окжетпес

1 (14)

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