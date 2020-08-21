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Дубль Косовича со штрафных помог "Кайрату" победить "Тобол" и оторваться от "Астаны" в КПЛ

Во втором тайме на замену вышел Вагнер Лав.

Дубль Косовича со штрафных помог "Кайрату" победить "Тобол" и оторваться от "Астаны" в КПЛ
Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
0
Казахстанская Футбольная Премьер-Лига
Тур 5
Кайрат - Тобол 3:1

Голы: Косович, 6 (1:0); Дугалич, 16 (2:0)

Турнирная таблица
Алматинский "Кайрат" победил костанайский "Тобол" в домашнем матче казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz

Игра на Центральном стадионе завершилась со счетом 3:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Дубль у "Кайрата" оформил хавбек сборной Черногории Небойша Косович, который на шестой и 48-й минутах поражал ворота Игоря Шацкого ударами со штрафных. В промежутке между его голами у "Кайрата" отличился Раде Дугалич - сербский защитник на 16-й минуте замкнул подачу капитана команды Гафуржана Суюмбаева с углового. 

Во втором тайме "Тобол" смог отыграть один мяч. Его автором на 66-й минуте стал армянский полузащитник Петрос Аветисян, удачно вышедший на замену. 

На 75-й минуте у "Кайрата" на замену вместо Косовича вышел экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, для которого эта игра стала второй в КПЛ.  

С 15 очками "Кайрат" продолжает лидировать в КПЛ. Алматинцы на пять баллов опережают "Ордабасы" и на восемь "Астану", которая провела на три матча меньше. Четвертое место занимает "Тобол", набравший семь очков в четырех играх. 

В другом матче пятого тура "Ордабасы" победил "Каспий" - 1:0. Завтра, 22 августа, пройдут три игры: "Астана" - "Окжетпес" (начало - в 16:00), "Кайсар" - "Жетысу" (18:00) и "Кызыл-Жар СК" - "Шахтер" (21:00). 

КПЛ возобновилась 18 августа. В этот день "Кайрат" разгромил "Каспий" - 3:0. Пока все матчи будут проходить в Алматы и Талгаре. 

 

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Метки:
Кайрат ФК КПЛ-2020 Тобол ФК Астана ФК Лав Вагнер Бразилия

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