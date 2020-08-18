"Кайрат" разгромил "Каспий" в дебютном матче Вагнера Лава и оторвался от "Астаны" на пять очков

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Игра четвертого тура проходила сегодня, 18 августа, на базе сборной в Талгаре и завершилась со счетом 3:0 в пользу номинальных гостей. С протоколом матча можно ознакомиться здесь.
Дубль у "Кайрата" оформил защитник Нуралы Алип, который на девятой минуте реализовал пенальти, а на 52-й забил с игры. Он не праздновал голы - 20-летний Алип родился в Актау и начинал заниматься футболом в школе "Каспия".
Разгромным счет стал на 81-й минуте - автором гола стал форвард Артур Шушеначев, а ассистировал ему Вагнер Лав, который дебютировал за "Кайрат". Экс-форвард сборной Бразилии вышел во втором тайме вместо Абата Аймбетова.
C 12 очками "Кайрат" идет первым и опережает на пять баллов "Тобол" и "Астану", которые провели на два матча меньше. Замыкает таблицу "Каспий", проигравший все четыре матча в сезоне.
Сегодня в 19:00 на Центральном стадионе в Алматы начнется матч "Жетысу" - "Ордабасы", а в 21:00 на стадионе "Жас Кыран" встретятся "Тараз" и "Кызыл-Жар СК". Посмотреть эти игры можно будет здесь.
Матч "Каспий" - "Кайрат" стал первым в КПЛ с 1 июля. В марте прошло два полных тура, но затем чемпионат дважды приостанавливался из-за пандемии коронавируса. Сейчас все игры будут проходить в единой локации - городах Алматы и Талгар.
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