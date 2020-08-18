Прямая трансляция матчей четвертого тура КПЛ-2020

Сегодня, 18 августа, состоятся матчи четвертого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Игровой день откроет встреча в Талгаре между актауским "Каспием"
и алматинским "Кайратом"
. Начало игры - в 17:00 по времени Нур-Султана.
В 19:00 на Центральном стадионе в Алматы начнется матч "Жетысу" - "Ордабасы".
В 21:00 на стадионе "Жас Кыран" встретятся "Тараз" и "Кызыл-Жар СК"
.
В прямом эфире матчи покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте
телеканала.
Еще один матч четвертого тура, "Шахтер" - "Кайсар"
, пройдет 19 августа.
"Астана"
пропускает тур из-за участия в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
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