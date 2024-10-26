Казахстан победил Узбекистан на чемпионате мира по боксу

Казахстанская боксерша Толганай Касымхан выступила в рамках второго поединка на чемпионате мира-2024 среди молодежи в черногорском городе Будве, передают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 60 килограммов Касымхан встретилась с соперницей из Узбекистана Рахимой Бекниязовой.

После первого раунда счет был 4:1 в пользу нашей боксерши. Второй раунд также выиграла Толганай 3:2. После трех раундов, раздельным решением, с общим счетом 3:2 победу одержала казахстанка.

Касымхан является чемпионкой мира среди юниорок, а также чемпионкой Азии среди юниорок и молодежи.

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На старте молодежного чемпионата мира в Черногории она взяла верх единогласным судейским решением над Меной Леон Юли Хоселис из Венесуэлы.

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