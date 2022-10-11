Титулованный казахстанский дзюдоист остался без медали чемпионата мира

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Сегодня 13:16
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Известный казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев, призер чемпионатов Азии и Азиатских игр, не смог завоевать медаль на чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 11 октября, на турнире, который проходит в Ташкенте (Узбекистан), проходит розыгрыш в весовой категории до 100 килограммов.

Бозбаев стартовал со второго круга, в котором проиграл бразильцу Рафаэлю Бузакарини. Отметим, что также в этой категории выступает казахстанец Нурлыхан Шархан.

Напомним, что Казахстан завоевал на этом ЧМ две бронзы. Их принесли Абиба Абужакынова и Елдос Сметов.

 

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Метки:
Дзюдо

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