Казахстан выиграл историческую медаль на ЧМ по дзюдо

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова выиграла бронзу на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В схватке за третье место в весе до 48 килограммов она победила Мэри Ди Варгас из Чили. Эта медаль стала первой для Казахстана на текущем турнире. Кроме того, она получилась исторической, так как Абиба стала первой казашкой, которой удалось подняться на пьедестал почета. Прежде от Казахстана бронзу на ЧМ выигрывала уроженка Улан-Батора Галбадрах Отгонцэцэг.

Также за бронзу у мужчин от Казахстана будет бороться Елдос Сметов (до 60 килограммов), ему будет противостоять Дилшодбек Баратов из Узбекистана.

При этом другой казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) проиграл стартовый поединок на ЧМ итальянцу Анджело Пантано.

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