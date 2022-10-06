Елдос Сметов принес Казахстану вторую медаль на ЧМ по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов выиграл бронзу на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В схватке за бронзу в весовой категории до 60 килограммов он оказался сильнее Дилшодбека Баратова из Узбекистана.
Неожиданным исходом завершилась схватка лидера сборной Казахстана на ЧМ по дзюдо
А вот другой казахстанский дзюдоист Магжан Шамшадин (до 60 килограммов) проиграл стартовый поединок итальянцу Анджело Пантано.
Напомним, ранее первую медаль Казахстану на этом ЧМ принесла Абиба Абужакынова, выступающая в весе до 48 килограммов.
Турнир в Узбекистане продлится до 12 октября. С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.
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