Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан

Сборная Казахстана по дзюдо заявила спортсменов для участия в чемпионате мира, который примет Узбекистан, передает Vesti.kz. Турнир в Ташкенте пройдет с 6 по 12 октября.
В заявку от Казахстана вошли чемпион Азии Данияр Шамшаев, который оформил свой титул за две с половиной минуты, и лидер национальной команды - Елдос Сметов. Вошли в список и еще несколько медалистов континентального турнира.
Полная заявка сборной Казахстана на IJF
Мужчины
До 60: Елдос Сметов и Магжан Шамшадин;
До 66: Гусман Кыргызбаев;
До 73: Данияр Шамшаев;
До 81: Абылайхан Жубаназар;
До 90: Дидар Хамза;
До 100: Ислам Бозбаев и Нурлыхан Шархан;
Свыше 100: Ерасыл Кажыбаев.
Женщины
До 48: Абиба Абужакынова;
До 52: Гаухар Ирмагамбетова;
До 57: Севара Нишанбаева;
До 63: Молдир Нарынова и Есмигуль Куюлова;
До 70: Анастасия Маякова;
До 78: Аруна Жангельдина;
Свыше 78: Камила Берликаш.
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