Чемпион Азии за 149 секунд и Сметов. Кто поедет от Казахстана на ЧМ по дзюдо в Узбекистан

Сборная Казахстана по дзюдо заявила спортсменов для участия в чемпионате мира, который примет Узбекистан, передает Vesti.kz. Турнир в Ташкенте пройдет с 6 по 12 октября.

В заявку от Казахстана вошли чемпион Азии Данияр Шамшаев, который оформил свой титул за две с половиной минуты, и лидер национальной команды - Елдос Сметов. Вошли в список и еще несколько медалистов континентального турнира.

Полная заявка сборной Казахстана на IJF

Мужчины

До 60: Елдос Сметов и Магжан Шамшадин;

До 66: Гусман Кыргызбаев;

До 73: Данияр Шамшаев;

До 81: Абылайхан Жубаназар;

До 90: Дидар Хамза;

До 100: Ислам Бозбаев и Нурлыхан Шархан;

Свыше 100: Ерасыл Кажыбаев.

Женщины

До 48: Абиба Абужакынова;

До 52: Гаухар Ирмагамбетова;

До 57: Севара Нишанбаева;

До 63: Молдир Нарынова и Есмигуль Куюлова;

До 70: Анастасия Маякова;

До 78: Аруна Жангельдина;

Свыше 78: Камила Берликаш.

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