Поражение за 14 секунд. Казахстан остался без медалей во второй день ЧМ по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 14:30
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Сегодня, 7 октября, Казахстан остался без медалей во второй день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Гаухар Ирмагамбетова (до 52 килограммов) и Гусман Кыргызбаев (до 66 килограммов) выиграли свои стартовые схватки, тогда как после их постигла неудача.

Ирмагамбетова за 14 секунд иппоном проиграла Александре Калете из Польши, а Кыргызбаев не смог пройти южнокорейца Ан Ба Ула.

Напомним, что в первый день турнира лидер сборной Казахстана Елдос Сметов (до 60 килограммов) выиграл бронзу, а Абиба Абужакынова (до 48 килограммов) принесла национальной команде историческую медаль.

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Метки:
Дзюдо Узбекистан

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