Никто из нас не слышал так много плохого до Олимпиады - звезда дзюдо из Казахстана о золоте Сметова

Казахстанская дзюдоистка Галия Тынбаева, чемпионка турнира "Большого шлема", высказалась об историческом золоте Елдоса Сметова на Олимпиаде-2024. В интервью для канала Vesti.kz в YouTube спортсменка, которая также прославилась благодаря соцсетям, отметила, что до Парижа чемпион слышал в свой адрес много плохо.

"Олимпиаду смотрела дома. Это было очень волнительно, особенно первый день! Потому что были схватки в моем весе, боролись Сметов и Абиба. Было очень волнительно, особенно, когда Елдос занял первое место. Это невероятная радость! Это была радость, гордость за то, что он принес дзюдо первое золото в истории. И также была такая ему благодарность, сейчас я испытываю некую благодарность за то, что он совершил историю.

Описать простыми словами это тяжело. Когда выигрываешь ты, чувствуешь гордость за себя. А когда выигрывает кто-то, ты чувствуешь еще большую гордость за этого человека. И ты чувствуешь невероятную радость.

Именно до Олимпиады многие начали говорить, что у дзюдо не было никогда золота, начали много обсуждать. Также я была очень рада за Сметова, поскольку так много плохого он слышал в свой адрес до Олимпиады... мне кажется, никто из нас такое не слышал. Многие ему говорили, что пора уходить, многие в него не верили, а тут он показывает такой результат!" - сказала дзюдоистка.

Полное видеоинтервью Галии Тынбаевой смотрите ниже: