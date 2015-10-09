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Дзюдо
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Неожиданным исходом обернулся финал ЧМ по дзюдо с участием Казахстана

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Неожиданным исходом обернулся финал ЧМ по дзюдо с участием Казахстана ©IJF

Российский дзюдоист Матвей Каниковский сенсационно стал чемпионом мира, завоевав золото на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг, передают Vesti.kz.

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Российский дзюдоист Матвей Каниковский сенсационно стал чемпионом мира, завоевав золото на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг, передают Vesti.kz.

В решающей схватке Каниковский одержал досрочную победу иппоном над японцем Дота Араи, который считался явным претендентом на золото. Араи - бронзовый призер чемпионата мира-2024, а также двукратный чемпион мира среди юниоров (2023 - в личном разряде и в миксте). В свою очередь, для Каниковского это был дебют на взрослом чемпионате мира, что делает его триумф особенно неожиданным.

В этой же весовой категории выступал и Марат Байкамуров, представляющий сборную Казахстана. Он дошел до 1/8 финала, где уступил действующему чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Зелиму Коцоеву из Азербайджана. Схватка завершилась досрочной победой фаворита.

В активе сборной Казахстана на чемпионате мира по дзюдо остается одна медаль - серебро Абибы Абужакыновой (до 48 кг), завоеванная в первый день турнира.

Казахстанец устроил сенсацию в первой схватке ЧМ по дзюдо

Чемпионат мира по дзюдо 2025   •   Венгрия, Будапешт   •   1/16 финала, мужчины
19 июня 16:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Кажыбаев
Ничья
Ким
Проголосовало 20 человек

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