Неожиданным исходом обернулся финал ЧМ по дзюдо с участием Казахстана

Российский дзюдоист Матвей Каниковский сенсационно стал чемпионом мира, завоевав золото на мировом первенстве в Будапеште (Венгрия) в весовой категории до 100 кг, передают Vesti.kz.

В решающей схватке Каниковский одержал досрочную победу иппоном над японцем Дота Араи, который считался явным претендентом на золото. Араи - бронзовый призер чемпионата мира-2024, а также двукратный чемпион мира среди юниоров (2023 - в личном разряде и в миксте). В свою очередь, для Каниковского это был дебют на взрослом чемпионате мира, что делает его триумф особенно неожиданным.

В этой же весовой категории выступал и Марат Байкамуров, представляющий сборную Казахстана. Он дошел до 1/8 финала, где уступил действующему чемпиону мира и олимпийскому чемпиону Зелиму Коцоеву из Азербайджана. Схватка завершилась досрочной победой фаворита.

В активе сборной Казахстана на чемпионате мира по дзюдо остается одна медаль - серебро Абибы Абужакыновой (до 48 кг), завоеванная в первый день турнира.

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