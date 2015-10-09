Казахстанец устроил сенсацию в первой схватке ЧМ по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Мейрлан Максим с громкой победы начал выступление на чемпионате мира, передают Vesti.kz.
В первом раунде весовой категории до 90 килограммов спортсмен, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, сенсационно победил шестого номера - француза Алексиса Матье.
В следующей стадии Максиму предстоит встреча с доминиканцем Робертом Флорентино.
Отметим, что Алексис Матье - один из лидеров мирового дзюдо: он является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира в миксте (2021, 2022, 2023) и двукратным чемпионом Европы в той же дисциплине (2022, 2024).
Чемпионат мира по дзюдо 2025 • Венгрия, Будапешт • 1/32 финала, мужчины
18 июня 14:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Шархан
Ничья
Маджанов
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