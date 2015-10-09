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Дзюдо
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Казахстанец устроил сенсацию в первой схватке ЧМ по дзюдо

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Казахстанец устроил сенсацию в первой схватке ЧМ по дзюдо ©IJF

Казахстанский дзюдоист Мейрлан Максим с громкой победы начал выступление на чемпионате мира, передают Vesti.kz.

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Казахстанский дзюдоист Мейрлан Максим с громкой победы начал выступление на чемпионате мира, передают Vesti.kz.

В первом раунде весовой категории до 90 килограммов спортсмен, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, сенсационно победил шестого номера - француза Алексиса Матье.

В следующей стадии Максиму предстоит встреча с доминиканцем Робертом Флорентино.

Отметим, что Алексис Матье - один из лидеров мирового дзюдо: он является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира в миксте (2021, 2022, 2023) и двукратным чемпионом Европы в той же дисциплине (2022, 2024).

Чемпионат мира по дзюдо 2025   •   Венгрия, Будапешт   •   1/32 финала, мужчины
18 июня 14:00   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Шархан
Ничья
Маджанов
Проголосовало 2 человек

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