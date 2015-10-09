Казахстанец устроил сенсацию в первой схватке ЧМ по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Мейрлан Максим с громкой победы начал выступление на чемпионате мира, передают Vesti.kz.

В первом раунде весовой категории до 90 килограммов спортсмен, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, сенсационно победил шестого номера - француза Алексиса Матье.

В следующей стадии Максиму предстоит встреча с доминиканцем Робертом Флорентино.

Отметим, что Алексис Матье - один из лидеров мирового дзюдо: он является трехкратным серебряным призером чемпионатов мира в миксте (2021, 2022, 2023) и двукратным чемпионом Европы в той же дисциплине (2022, 2024).