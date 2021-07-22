Стал известен первый соперник "Ордабасы" в Лиге конференций

Шымкентский "Ордабасы" узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

На старте квалификации шымкентцы сыграют с грузинским "Торпедо" (Кутаиси). Первая игра пройдет 10 июля в Грузии, ответная - через неделю в Казахстане.

Добавим, что сегодня, 17 июня своего соперника в Лиге чемпионов узнал "Кайрат". Алматинцы в первом отборочном раунде сыграют со словенской "Олимпией".

В Лиге Европы определился соперник "Актобе". В первом отборочном раунде "красно-белые" сойдутся с польской "Легией" (Варшава).