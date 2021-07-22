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Лига конференций
Сегодня 19:11
 

Стал известен первый соперник "Ордабасы" в Лиге конференций

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Стал известен первый соперник "Ордабасы" в Лиге конференций ©ФК "Ордабасы"

Шымкентский "Ордабасы" узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

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Шымкентский "Ордабасы" узнал соперника по первому отборочному раунду Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

На старте квалификации шымкентцы сыграют с грузинским "Торпедо" (Кутаиси). Первая игра пройдет 10 июля в Грузии, ответная - через неделю в Казахстане.

Добавим, что сегодня, 17 июня своего соперника в Лиге чемпионов узнал "Кайрат". Алматинцы в первом отборочном раунде сыграют со словенской "Олимпией".

В Лиге Европы определился соперник "Актобе". В первом отборочном раунде "красно-белые" сойдутся с польской "Легией" (Варшава).


Клубный Чемпионат Мира 2025   •   США   •   Групповой этап, мужчины
18 июня 21:00   •   не начат
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