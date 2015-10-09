Казахстанским клубам вынесли вердикт после жеребьевки еврокубков

Российский журналист Александр Троицкий подвел итоги жеребьевки первого отборочного раунда квалификации еврокубков для казахстанских клубов, сообщают Vesti.kz.

"Казахстанские клубы узнали соперников по первому раунду Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Удача не на стороне казахстанцев, конечно", - пишет он.

"Кайрат" в отборе ЛЧ сыграет со словенской "Олимпией". Чемпион Словении. Можно было кого и попроще. В целом, команда по стоимости абсолютно равна "Кайрату" (11,8 миллионов евро). Подробнее разберем ближе к матчам, так как в команде грядут изменения. Уже точно клуб покидает сразу несколько основных игроков. Наверняка будут покупки.

"Актобе" в ЛЕ повезло еще меньше. Варшавская "Легия". Опять. "Актобе" уже проигрывал "Легии" в отборе Лиги Европы сезона 2014/2015. В 2023 году поляки выбили "Ордабасы". Единственная казахстанская команда, которой удалось одолеть "Легию" - "Астана" в сезоне 2017/2018. Но все это уже история. Сейчас мы имеем клуб со стоимостью состава почти 40 миллионов евро и наверняка собирающийся усиливаться. Очень добротный коллектив.

"Ордабасы" в Лиге конференций сыграет с кутаисским "Торпедо". Понятно, что были соперники и послабее. Состав "Торпедо" оценивается в пять миллионов евро, что на 200 тыс. дороже шымкентцев. Но не так давно, в 2023 году, "Актобе" выбивал торпедовцев. В общем, задача выполнимая.

Ну и "Астана" стартует со второго раунда ЛК", - написал он в своем телеграм-канале.