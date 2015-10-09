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Казахстанским клубам вынесли вердикт после жеребьевки еврокубков

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Казахстанским клубам вынесли вердикт после жеребьевки еврокубков ©ФК "Кайрат"

Российский журналист Александр Троицкий подвел итоги жеребьевки первого отборочного раунда квалификации еврокубков для казахстанских клубов, сообщают Vesti.kz.

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Российский журналист Александр Троицкий подвел итоги жеребьевки первого отборочного раунда квалификации еврокубков для казахстанских клубов, сообщают Vesti.kz.

"Казахстанские клубы узнали соперников по первому раунду Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Удача не на стороне казахстанцев, конечно", - пишет он.

"Кайрат"

"Кайрат" в отборе ЛЧ сыграет со словенской "Олимпией". Чемпион Словении. Можно было кого и попроще. В целом, команда по стоимости абсолютно равна "Кайрату" (11,8 миллионов евро). Подробнее разберем ближе к матчам, так как в команде грядут изменения. Уже точно клуб покидает сразу несколько основных игроков. Наверняка будут покупки.

"Актобе"

"Актобе" в ЛЕ повезло еще меньше. Варшавская "Легия". Опять. "Актобе" уже проигрывал "Легии" в отборе Лиги Европы сезона 2014/2015. В 2023 году поляки выбили "Ордабасы". Единственная казахстанская команда, которой удалось одолеть "Легию" - "Астана" в сезоне 2017/2018. Но все это уже история. Сейчас мы имеем клуб со стоимостью состава почти 40 миллионов евро и наверняка собирающийся усиливаться. Очень добротный коллектив.

"Ордабасы"

"Ордабасы" в Лиге конференций сыграет с кутаисским "Торпедо". Понятно, что были соперники и послабее. Состав "Торпедо" оценивается в пять миллионов евро, что на 200 тыс. дороже шымкентцев. Но не так давно, в 2023 году, "Актобе" выбивал торпедовцев. В общем, задача выполнимая.

Ну и "Астана" стартует со второго раунда ЛК", - написал он в своем телеграм-канале.

Настоящая проверка, или кому из казахстанских клубов не повезло с соперником в еврокубках?

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