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УЕФА решил судьбу вратаря сборной Казахстана в Лиге Европы

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УЕФА решил судьбу вратаря сборной Казахстана в Лиге Европы ©ФК "Сабах"

Азербайджанский "Сабах", в составе которого выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов узнал соперника по квалификации Лиги Европы сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

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Азербайджанский "Сабах", в составе которого выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов узнал соперника по квалификации Лиги Европы сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.

В первом отборочном раунде турнира "Сабах" сыграет со словенским "Целе". Первый матч пройдет 10 июля в Азербайджане, ответный - через неделю в Словении.


Напомним, Покатилов перешел в "Сабах" из костанайского "Тобола" в январе 2025-го на правах свободного агента. В составе своего клуба он выиграл национальный Кубок.


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