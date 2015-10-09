УЕФА решил судьбу вратаря сборной Казахстана в Лиге Европы

Азербайджанский "Сабах", в составе которого выступает вратарь сборной Казахстана Стас Покатилов узнал соперника по квалификации Лиги Европы сезона-2025/26, сообщают Vesti.kz.
В первом отборочном раунде турнира "Сабах" сыграет со словенским "Целе". Первый матч пройдет 10 июля в Азербайджане, ответный - через неделю в Словении.
Напомним, Покатилов перешел в "Сабах" из костанайского "Тобола" в январе 2025-го на правах свободного агента. В составе своего клуба он выиграл национальный Кубок.
Клубный Чемпионат Мира 2025 • США • Групповой этап, мужчины
19 июня 00:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Аль-Хиляль
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