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Профи-бокс
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Три боксера сборной Казахстана дебютируют в профи: есть дата боев

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Три боксера сборной Казахстана дебютируют в профи: есть дата боев ©Depositphotos.com/VadimVasenin

Сразу три представителя национальной сборной Казахстана проведут дебютные поединки на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

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Сразу три представителя национальной сборной Казахстана проведут дебютные поединки на профессиональном ринге, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Уалихана Косанбая, переход в профессионалы состоится 11 июля в Алматы в рамках крупного боксерского вечера, сообщает 24kz_sport.

Главным именем среди дебютантов станет Дулат Бекбауов - серебряный призер чемпионата мира 2023 года и чемпионата Азии 2022 года. Вместе с ним на профессиональный ринг впервые выйдут его партнеры по сборной Казахстана - Илья Калинин и Елнур Суйынбай.

Ожидается, что все трое бойцов проведут свои поединки в рамках одного вечера бокса, подробности которого организаторы пообещали объявить в ближайшее время.

Напомним, что ранее лидер сборной Казахстана по боксу Сакен Бибосынов также получил дебютный бой на профи-ринге.

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