Медаль Абужакыновой и возвращение Кыргызбаева. Как Казахстан выступил на Grand Slam в ОАЭ

В Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир серии Grand Slam по дзюдо. В престижном международном старте приняли участие призёры Олимпийских игр и чемпионатов мира, среди которых были и представители сборной Казахстана. О том, как прошли соревнования и какие результаты показали казахстанцы - в материале Vesti.kz.

По итогам трёх дней были разыграно 56 комплектов наград — 14 золотых, 14 серебряных и 28 бронзовых, спортсменам также начислили рейтинговые очки. Призовой фонд соревнований составил 154 тысяч евро.

От Казахстана в Абу-Даби выступили 14 спортсменов. В их числе бронзовый призёр Олимпиады-2024 Гусман Кыргызбаев и серебряный призёр чемпионата мира-2025 Абиба Абужакынова.

Состав Казахстана на Grand Slam в ОАЭ выглядел так:

Мужчины

До 60 кг: Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан

До 66 кг: Гусман Кыргызбаев, Нурканат Серикбаев

До 73 кг: Есет Куанов

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Азат Кумисбай

До 90 кг: Ермахан Ануарбеков

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Марат Байкамуров

Свыше 100 кг: Еламан Ергалиев

Женщины

До 48 кг: Абиба Абужакынова

До 57 кг: Бакыт Кусакбаева

До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

Медаль в первый день

В первый день турнира от Казахстана выступили шесть спортсменов. Магжан Шамшадин, Аман Бакытжан, Гусман Кыргызбаев, Нурканат Серикбаев, а также девушки Абиба Абужакынова и Бакыт Кусакбаева.

Первым на татами вышел Нурканат Серикбаев - в первой схватке он победил представителя Канада, однако во второй уступил 15-у номеру рейтинга испанцу Давиду Гарсии Торне.

К сожалению, Магжан Шамшадин проиграл на старте представителю ОАЭ, а Бакыт Кусакбаева уступила дзюдоистке из Испании – и оба завершили борьбу за медали.

Состоялось и долгожданное возвращение на татами Гусмана Кыргызбаева. Он начинал со второго круга, где уверенно победил представителя Мексики. Но затем в упорной борьбе проиграл россиянину Абрек Нагучеву, серебряному призёру юношеских Олимпийских игр 2018 года.

Настоящий характер, несмотря на болезнь, проявил Аман Бакытжан. После двух стартовых побед в третьей схватке он вышел на 9-го номера рейтинга из Грузии Георгию Срадалашвили и оказал ему достойное сопротивление, уступив по итогам 10-минутной схватки по оценке шидо.

В утешительной схватке за бронзу казахстанец провёл еще одну 10-минутную битву и уступил турецкому дзюдоисту Салиху Юлдызу. В итоге и Сардалашвили, и Юлдыз завоевали бронзовые медали.

Стоит отметить, что Георгий Сардалашвили - чемпион мира 2024 года, чемпион Европы-2025, бронзовый призёр чемпионата мира 2023 года, а также участник летних Олимпийских игр-2024.

Первую и единственную медаль Казахстану в первый день соревнований принесла Абиба Абужакынова, которая стартовала со второго круга и выиграла. Однако затем она неожиданно проиграла иппоном восходящей звезде дзюдо из Китая и будущей финалистке.

В утешительных схватках казахстанка не оставила шансов представительницам Монголии и Испании, завоевав бронзовую медаль Grand Slam в Абу-Даби.

Таким образом, Абужакынова в 10-й раз в карьере стала призёркой Grand Slam по дзюдо и во второй раз за 2025 год - в мае она также взяла бронзу в Душанбе (Таджикистан).

После выступления Абиба призналась, что немного "не удовлетворена результатом", а также объяснила, что случилось с хватке с китайской дзюдоисткой.

"В схватке с китаянкой на какие-то 1-2 секунду замешкалась, пыталась спрятать одну руку, но позволила сопернице забрать другую руку. Надеюсь, на чемпионате мира и других больших соревнованиях таких ошибок не допущу. Каждое соревнование для меня - урок. В декабре начнём приступим к сборам, начнём усиленно тренироваться, сделаем акцент на силу. Схватка с монголкой выдалась сложной, потому что физически она сильнее меня, монголы всегда борятся силой, они природно более сильны. В этом оказалась сложность. Со всеми остальными боролась на характере", - сказала дзюдоистка.

Напомним, Абиба Абужакынова выиграла серебро чемпионата мира 2025 года и в сентябре заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации дзюдо (IJF) в весовой категории до 48 кг. После бронзы в Абу-Даби она добила в копилку еще 500 баллов, упрочив своё лидерство.

Также в её активе две бронзовые медали чемпионатов мира, золото Гран-при в Линце (Австрия) в 2025 году и 10 медалей (1 серебро и 9 бронзовых) с турниров серии Grand Slam.

Подводя итоги первого дня, спортивный директор клуба "Женис" Айдар Махметов признался, что "впечатления положительные, особенно, когда есть медаль".

"Любая медаль World Judo Tour престижна, и Абиба Абужакынова в очередной раз показала свой класс. Я считаю, что она по праву завоевала свою бронзовую медаль. Могла побороться и за золото, но немного не повезло – допустила ошибку с очень сильной китаянкой, восходящей звездой мирового дзюдо, которая показала сегодня уверенную борьбу и стала второй. Абиба завоевала бронзу. Я считаю, это очень достойный результат. Гусман Кыргызбаев очень неплохо начал. Традиционно, у него с соперниками из России всегда очень плотные схватки. В принципе, он сегодня тоже мог зацепиться за медаль. Думаю, после Олимпиады наш бронзовый призёр потихоньку восстанавливается и еще себя неоднократно покажет. Магжан Шамшадин, к сожалению, допустил ошибку. Он сам знает, почему ее допустил. Встал не тот захват и его подловил соперник. Аман Бакытжан очень достойно боролся. Чуть-чуть не хватило до бронзовой медали из-за болезни", - сказал функционер.

Также Махметов раскрыл дальнейшие планы:

"В будущем хочу, чтобы сформировался костяк, например, как у сборной России, у которой ребята выходят и знаешь, что они постоянно будут в призерах. Есть большое желание создать такое же как на уровне сборной, так и в нашем клубе. Чтобы 4-5 ребят возвращались с медалями".





На следующий день на татами вышли ещё четыре представителя сборной Казахстана, однако поддержать почин Абужакыновой они не смогли.

Эсмигуль Куюлова (63 кг), Азат Кумисбай (81 кг) и Абылайхан Жубаназар (81кг) проиграли в стартовых схватках.

Обидное поражение потерпел Есет Куанов (73 кг) - по ходу схватки он вёл, но в самой концовке получил красную карточку (хансоку-маке) и выбыл из дальнейшей борьбы.

В заключительный соревновательный день до финального блока соревнований также никому из казахстанских дзюдоистов дойти не удалось. Поражения на ранних стадиях потерпели Ермахан Ануарбеков (до 90 кг), Нурлыхан Шархан (до 100 килограммов), Марат Байкамуров (до 100 килограммов) и Еламан Ергалиев (свыше 100 килограммов).

В итоге, сборная Казахстана завершила Grand Slam по дзюдо в Абу-Даби с одной медалью - бронза Абибы Абужакыновой.

Первое место в медальном зачёте заняла сборная Россия с двумя золотыми и четырьмя серебряными медалями. Второй стала Япония (2 золота и 2 бронзы), а тройку лучших замкнула Германия (2 золота). Казахстан вошёл в топ-25, расположившись на 24-й строчке.

Следующий Grand Slam пройдет 6-7 декабря в Токио (Япония), однако сборная Казахстана пропустит этот турнир.

"Клуб чемпионов"

JENYS — первый и единственный профессиональный частный клуб

11 из 14 казахстанских дзюдоистов, выступивших в Абу-Даби, представляют спортивный клуб "Женис" — Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев, Гусман Кыргызбаев, Азат Кумисбай, Абылайхан Жубаназар, Ермахан Ануарбеков, Марат Байкамуров, Нурлыхан Шархан, а также Абиба Абужакынова, Бакыт Кусакбаева и Эсмигуль Куюлова.

Клуб "Женис" был основан в 2022 году казахстанским предпринимателем и бывшим спортсменом Алмазом Альсеновым. Это первый и по сей день единственный частный профессиональный клуб по дзюдо в Казахстане, работающий исключительно на спонсорские средства. Подчеркнём, что за короткое время "Женис" стал одним из наиболее заметных центров развития дзюдо в стране и активно продвигает казахстанских спортсменов на международной арене.

В ноябре в Белграде (Сербия) "Женис" выиграл бронзу Лиги чемпионов по дзюдо. Тем самым "Женис" стал первым казахстанским клубом - призёром Лиги чемпионов по дзюдо.

European Club Championships Champions League является одним из самых престижных командных турниров мирового дзюдо. Данный турнир проходит с 1976 года. Казахстанский "Женис" стал первым клубом не из Европы, принявшим участие в Лиге европейских чемпионов.





Фото: ©Айдол Балтабай

Материал подготовлен при поддержке ПК "Женис"