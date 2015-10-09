Казахстанский клуб завоевал медаль Лиги чемпионов и сотворил историю ©

Казахстанский клуб "Женис" стал бронзовым призёром командного турнира Лиги чемпионов по дзюдо, прошедшего в Белграде (Сербия), сообщают Vesti.kz.

На старте турнира "Женис" одержал победу над немецким клубом "Абенсберг" со счётом 4:3, в четвертьфинале уступил грузинской команде "Голден Гори" — 2:4, а в утешительной схватке выиграл у итальянского клуба "Акияма" (4:3).

В схватке за бронзу казахстанская команда победила местный сербский клуб "Партизан" со счетом 4:1 и завоевала медаль.

Таким образом, "Женис" сотворил историю, став первым казахстанским клубом - призером Лиги чемпионов.

В составе "Жениса" в Белграде выступили Акерке Рамазанова, Дана Абдирова, Коркем Орымбек, Аида Тойшибекова, а также чемпион мира 2022 и бронзовый призер Олимпийских игр Музаффарбек Туробоев, Шахрам Ахадов, Айдар Арапов, Адиль Оразбаев, Ансарбек Гайнуллин и Шахзодхуджа Шарипов.

Победителем же второй год подряд стал клуб "Пари Сен-Жермен", за который выступали действующие чемпионы мира и Олимпийских игр.

European Club Championships Champions League является одним из самых престижных командных турниров мирового дзюдо. Данный турнир проходит с 1976 года.

Казахстанский "Женис" стал первым клубом не из Европы, принявшим участие в Лиге европейских чемпионов.