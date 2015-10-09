Абиба Абужакынова принесла Казахстану бронзу на турнире в Абу-Даби

Казахстанская дзюдоистка Абиба Абужакынова заняла третье место на турнире серии Grand Slam в Абу-Даби (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В схватке за бронзовую медаль в весовой категории до 48 килограммов она одержала победу над Евой Перес Солер из Испании.

Отметим, что в первый день до финального блока дошла только Абужакынова.

Абужакынова - серебряный призёр чемпионата мира-2025, двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира- 2022 и 2024, серебряный призёр чемпионатов Азии-2021 и 2022.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!