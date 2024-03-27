Казахстанский дзюдоист взлетел в мировом рейтинге после золота

Казахстанский дзюдоист Нурканат Серикбаев поднялся в мировом рейтинге после триумфа на турнире "Большого шлема" в Тбилиси (Грузия), передают Vesti.kz.

Серикбаев завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов.

Эта победа позволила казахстанцу улучшить положение. Серикбаев набрал 1000 очков и поднялся с 21-го на 15-е место в списке лучших дзюдоистов в своем дивизионе.

Добавим, что Серикбаев вошел в состав сборной Казахстана на турнир "Большого шлема" в Турции. Соревнования пройдут с 29 по 31 марта.