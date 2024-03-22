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Казахстан завоевал золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо

Казахстан завоевал золото на турнире "Большого шлема" по дзюдо
©olympic.kz

Казахстанец Нурканат Серикбаев стал победителем турнира "Большого шлема" по дзюдо в Тбилиси (Грузия), сообщают Vesti.kz.

В финальной схватке в весе до 60 килограммов Серикбаев одержал победу над Ямом Вольчаком из Израиля.

Отметим, что по ходу турнира казахстанец в 1/16 финала одолел колумбийца Йохана Рохаса, в 1/8-й израильтянина Йонатана Векслера, в четвертьфинале Дильшода Халматова из Украины, а в полуфинале азербайджанца Балабая Агаева.

Добавим, что во второй выступил в финале соревнований "Большого шлема". На его счету одно золото и одно серебро.

Отметим, что в соревнованиях среди женщин Галия Тыныбаева, выступающая в весе до 48 килограммов завоевала бронзу.

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Метки:
Дзюдо Казахстан Грузия

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