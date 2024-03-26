Казахстан назвал состав на турнир "Большого шлема" по дзюдо в Турции

Сборная Казахстана по дзюдо назвала состав для участия в турнире "Большого шлема" в Анталье (Турция), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Соревнования пройдут с 29 по 31 марта. Страну на турнире представят восемь дзюдоистов у мужчин в шести весовых категориях и 11 женщин в семи весовых категориях.
Мужчины
До 60 кг: Нурканат Серикбаев
До 66 кг: Гусман Кыргызбаев
До 73 кг: Данияр Шамшаев
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Адилет Сапаргалиев
Свыше 100 кг: Ерасыл Кажыбаев, Галымжан Кырыкбай
Женщины
До 48 кг: Абиба Абужакынова, Диана Буркеева
До 52 кг: Толганай Абеуова
До 57 кг: Бакыт Кусакбаева
До 63 кг: Самалай Ергалиева, Гульнур Баханова
До 70 кг: Екатерина Токарева
До 78 кг: Маргарита Гриценко, Аруна Жангельдина
Свыше 78 кг: Акерке Рамазанова, Мадина Парагульгова
Загрузка матч-центра...
Реклама