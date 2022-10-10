Казахстан понес потери на чемпионате мира по дзюдо

Новости спорта Борьба Дзюдо
Сегодня 16:05
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Сегодня, 10 октября, в пятый день чемпионата мира по дзюдо в Ташкенте от Казахстана выступили два спортсмена. В весе до 70 килограммов у женщин была представлена Анастасия Маякова, а в весе до 90 килограммов у мужчин - Дидар Хамза, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Увы, они выступили неудачно.

Хамза завершил свое выступление уже в первом раунде, проиграв чешскому дзюдоисту Давиду Кламмерту, а Маякова в первой же схватке уступила бразильянке Марие Портеле.

В активе Казахстана пока две бронзы на этом ЧМ. Их принесли Абиба Абужакынова (до 48) и Елдос Сметов (до 60).

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Метки:
Дзюдо Узбекистан

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