Италия
Вчера 13:45

В Серии А появился новый лидер: всё решил один гол

Тати Кастельянос и Страхинья Павлович. Фото: Depositphotos.com/m.iacobucci.tiscali.it©

"Милан" возглавил турнирную таблицу итальянской Серии А. В домашнем матче 13-го тура команда на своём поле обыграла "Лацио", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Единственный гол на 51-й минуте встречи забил Рафаэл Леау.

Благодаря этому успеху "Милан" набрал 28 очков и вырвался на первое место в таблице. Правда, в сегодняшнем матче "Рома" (27) - "Наполи" (25) может определиться новый лидер.

Что касается "Лацио", то команда занимает восьмое место, набрав 18 пунктов.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 13 8 4 1 19-9 28
2 Наполи 13 9 1 3 20-11 28
3 Интер 13 9 0 4 28-13 27
4 Рома 13 9 0 4 15-7 27
5 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
6 Комо 13 6 6 1 19-7 24
7 Ювентус 13 6 5 2 17-12 23
8 Лацио 13 5 3 5 15-10 18
9 Удинезе 13 5 3 5 14-20 18
10 Сассуоло 13 5 2 6 16-16 17
11 Аталанта 13 3 7 3 16-14 16
12 Торино 13 3 5 5 12-23 14
13 Кремонезе 12 3 5 4 13-16 14
14 Лечче 13 3 4 6 10-17 13
15 Кальяри 13 2 5 6 13-19 11
16 Дженоа 13 2 5 6 13-20 11
17 Парма 13 2 5 6 9-17 11
18 Пиза 13 1 7 5 10-18 10
19 Фиорентина 13 0 6 7 10-21 6
20 Верона Хеллас 13 0 6 7 8-20 6

