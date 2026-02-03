Главный тренер итальянского "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал ситуацию с будущим хорватского полузащитника Луки Модрича, контракт которого рассчитан до конца текущего сезона, передают Vesti.kz.

40-летний ветеран, подписавший соглашение с "россонери" сроком на один год, имеет опцию продления, однако в клубе не намерены оказывать давление на игрока при принятии решения.

"Модрич сам решает, что ему делать. И он сам решит, продлить ли контракт или нет", — цитирует слова Аллегри Pianetamilan.

Напомним, Лука Модрич присоединился к "Милану" летом 2025 года, перейдя из мадридского "Реала" на правах свободного агента. В дебютном сезоне за итальянский клуб хавбек уже провёл 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Модрич стал одним из ключевых элементов нового проекта Аллегри, который также возглавил "Милан" перед стартом нынешнего сезона. Несмотря на возраст, хорват продолжает играть важную роль в построении игры команды, однако окончательное решение о своём будущем он примет самостоятельно.

