Топовый тренер может возглавить сборную Италии? Уже есть ответ

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте жёстко отреагировал на слухи о своём возможном возвращении в сборную Италии, передают Vesti.kz.

Наставник дал понять, что никаких договорённостей с федерацией он не заключал.

"Я не давал никакого согласия. У меня ещё действует контракт с "Наполи" на один год. По окончании сезона я поговорю с президентом – и только тогда будем что-то обсуждать. Пожалуйста, правильно интерпретируйте мои слова. Если их будут искажать, я просто перестану комментировать", –слова Конте приводит Джанлука Ди Марцио.

Таким образом, тренер ясно обозначил свою позицию: сейчас он полностью сосредоточен на работе в клубе и не готов обсуждать будущее раньше времени.

Интерес к его кандидатуре возник неслучайно. После недавней отставки Дженнаро Гаттузо пост главного тренера сборной Италии оказался вакантным, и имя Конте сразу всплыло в числе главных претендентов.

Отметим, что опыт работы с национальной командой у него уже есть. Он возглавлял сборную Италии с 2014 по 2016 год и сумел оставить после себя крепкую, организованную команду.

