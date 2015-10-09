"Барселона" обсуждает уход нападающего с итальянским клубом

Будущее Феррана Торреса в "Барселоне" оказалось под вопросом из-за затянувшегося игрового спада, передают Vesti.kz.

По данным Fichajes.net, нападающий не забивает уже три месяца, что вызывает серьёзную обеспокоенность руководства в решающей стадии Ла Лиги. Из-за низкой эффективности и высокой конкуренции в атаке валенсиец потерял статус игрока основы и теперь рассматривается как один из главных кандидатов на исходящий трансфер.

Ключевые моменты ситуации

• Игровой кризис: "безголевая засуха" Торреса негативно сказывается на результатах команды, а кредит доверия со стороны тренерского штаба практически исчерпан.

• Вариант с "Наполи": итальянский клуб проявляет предметный интерес к игроку, считая, что в Серии А Ферран сможет вернуть былую форму без давления.

• Финансовый вопрос: первое предложение "Наполи" не устроило "Барселону" - каталонцы хотят выручить за игрока больше. Однако клуб остро нуждается в разгрузке зарплатной ведомости, что подталкивает их к продаже.

• Позиция игрока: сам Ферран осознаёт сложность своего положения и открыт к смене обстановки ради стабильной игровой практики.

Ожидается, что окончательное решение по трансферу будет принято в ближайшее трансферное окно в рамках летней перестройки состава "сине-гранатовых".

В нынешнем сезоне Торрес провёл 42 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал одну результативную передачу.

