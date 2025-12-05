ЧМ-2026
Сегодня 13:11
 

Лидеру сборной Германии посоветовали пропустить ЧМ-2026

Лидеру сборной Германии посоветовали пропустить ЧМ-2026

Легендарный экс-голкипер сборной Германии Оливер Кан обратился с советом к полузащитнику "Баварии" Джамал Мусиала, сообщают Vesti.kz.

Легендарный экс-голкипер сборной Германии Оливер Кан обратился с советом к полузащитнику "Баварии" Джамал Мусиала, сообщают Vesti.kz.

"Ему следует отказаться от участия в чемпионате мира. Если я чувствую, что с моей игрой что-то не так, то мне нужно работать над собой, чтобы снова быть готовым", — приводит слова Кана Sky Sport.

В текущем сезоне Мусиала столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, пропустив его первую часть из-за тяжёлой травмы. На данный момент в его активе 13 матчей во всех турнирах, три гола и две результативные передачи.

Тем временем уже ближайшим летом состоится чемпионат мира — 2026, который примут США, Канада и Мексика. По итогам жеребьёвки сборная Германии оказалась в группе E, где сыграет с командами Кот-д’Ивуара, Кюрасао и Эквадора.

