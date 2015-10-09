Италия
4 апреля 12:50
 

Стало известно будущее Де Брейне в "Наполи"

Стало известно будущее Де Брейне в "Наполи"

Полузащитник "Наполи" и сборной Бельгии Кевин де Брейне высказался о вероятности ухода из итальянского клуба.

Полузащитник "Наполи" и сборной Бельгии Кевин де Брейне высказался о вероятности ухода из итальянского клуба.

Хавбек сосредоточен на карьере в Италии и не собирается покидать Неаполь. 

"У меня контракт с "Наполи", и я чувствую себя здесь очень хорошо. Не думаю о своих дальнейших шагах, я сосредоточен на "Наполи". Мне нравится здесь", — приводит Gazzetta dello Sport слова де Брейне.

Действующий контракт 34-летнего бельгийца рассчитан до 2027 года. В Этом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 14 матчах во всех турнирах.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

