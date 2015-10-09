Модрич повторил достижение Роналдо и вошёл в историю футбола

Новичок итальянского "Милана" хорватский полузащитник Лука Модрич стал первым за более чем 10 лет обладателем "Золотого мяча", заявленным на "миланское" дерби, передают Vesti.kz.

40-летний хавбек уже вписал своё имя в историю великого миланского дерби. Хорватский футболист, перешедший летом в "Милан" на правах свободного агента, как сообщает Tuttosport, стал первым обладателем самой престижной индивидуальной награды, попавшим в заявку на игру против "Интера" с 2014 года — с момента последнего участия бразильца Кака.

До Модрича в дерби выступали такие легенды, как Луис Суарес, Джанни Ривера, Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Роналдо, Роналдиньо, Андрей Шевченко и многие другие звёзды мирового футбола. Теперь хорват присоединился к их элитному списку, повторив путь суперзвёзд, ставших частью истории этого противостояния.

Несмотря на возраст — 40 лет — Модрич быстро стал ключевой фигурой в системе Массимилиано Аллегри. Его мастерство и опыт позволили ему занять роль регисты и стать опорой для новой версии "Милана".

Миланское дерби состоится в ночь с 23 на 24 ноября и начнётся в 00:45 по казахстанскому времени.

