Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Италия
Сегодня 17:20
 

Модрич повторил достижение Роналдо и вошёл в историю футбола

  Комментарии

Поделиться
Модрич повторил достижение Роналдо и вошёл в историю футбола Лука Модрич. ©ФК "Милан"

Новичок итальянского "Милана" хорватский полузащитник Лука Модрич стал первым за более чем 10 лет обладателем "Золотого мяча", заявленным на "миланское" дерби, передают Vesti.kz.

Поделиться

Новичок итальянского "Милана" хорватский полузащитник Лука Модрич стал первым за более чем 10 лет обладателем "Золотого мяча", заявленным на "миланское" дерби, передают Vesti.kz.

40-летний хавбек уже вписал своё имя в историю великого миланского дерби. Хорватский футболист, перешедший летом в "Милан" на правах свободного агента, как сообщает Tuttosport, стал первым обладателем самой престижной индивидуальной награды, попавшим в заявку на игру против "Интера" с 2014 года — с момента последнего участия бразильца Кака.

До Модрича в дерби выступали такие легенды, как Луис Суарес, Джанни Ривера, Рууд Гуллит, Марко ван Бастен, Роберто Баджо, Роналдо, Роналдиньо, Андрей Шевченко и многие другие звёзды мирового футбола. Теперь хорват присоединился к их элитному списку, повторив путь суперзвёзд, ставших частью истории этого противостояния.

Несмотря на возраст — 40 лет — Модрич быстро стал ключевой фигурой в системе Массимилиано Аллегри. Его мастерство и опыт позволили ему занять роль регисты и стать опорой для новой версии "Милана".

Миланское дерби состоится в ночь с 23 на 24 ноября и начнётся в 00:45 по казахстанскому времени.

Модрич отклонил многомиллионное предложение и выбрал новый клуб

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Наполи 12 8 1 3 19-11 25
2 Интер 11 8 0 3 26-12 24
3 Рома 11 8 0 3 12-5 24
4 Болонья 12 7 3 2 21-8 24
5 Милан 11 6 4 1 17-9 22
6 Ювентус 12 5 5 2 15-11 20
7 Комо 11 4 6 1 12-6 18
8 Сассуоло 11 5 1 5 14-12 16
9 Лацио 11 4 3 4 13-9 15
10 Удинезе 12 4 3 5 12-20 15
11 Торино 11 3 5 3 10-16 14
12 Кремонезе 11 3 5 3 12-13 14
13 Аталанта 12 2 7 3 14-14 13
14 Кальяри 12 2 5 5 12-17 11
15 Лечче 11 2 4 5 8-14 10
16 Пиза 11 1 6 4 8-14 9
17 Парма 11 1 5 5 7-14 8
18 Дженоа 12 1 5 6 11-19 8
19 Фиорентина 12 0 6 6 10-19 6
20 Верона Хеллас 11 0 6 5 6-16 6

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Милан   •   Регулярный чемпионат, мужчины
24 ноября 00:45   •   не начат
Интер
Интер
(Милан)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Интер
Ничья
Милан
Проголосовало 16 человек

Реклама

Живи спортом!