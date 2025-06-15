В чемпионате Месси задумали покупку узбекского Зидана. Подробности

Нападающий сборной Узбекистана и итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в американо-канадском чемпионате МЛС, передают Vesti.kz.

Как сообщает Romapress, 28-летний форвард получил предложение от одного из клубов МЛС- лиги, где за "Интер Майами" выступает восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси.





Руководство "Ромы" не планирует удерживать игрока и готово рассматривать предложения по его трансферу. В условиях прихода нового главного тренера - итальянца Джан Пьеро Гасперини, римляне проводят перестройку состава, и узбекистанец не входит в приоритеты тренерского штаба.

Интерес к Шомуродову в МЛС подогревает и его имидж среди болельщиков. В 32-м туре Серии А против "Лацио" (1:1) он эффектно исполнил фирменный финт Зинедина Зидана - "рулетку". Этот эпизод быстро разлетелся по соцсетям и принес игроку прозвище "узбекский Зидан".

В завершившемся сезоне Эльдор провел за "Рому" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. По оценке Transfermarkt, его текущая стоимость составляет 4 миллиона евро (примерно 2,3 миллиарда тенге).

Напомним, Шомуродов перешел в столичный клуб Италии в августе 2021 года. Тогда "Рома" заплатила "Дженоа" 19,6 миллиона евро за его трансфер.

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