"Вы красавцы!". Сборная Казахстана по хоккею показала видео из раздевалки после победы над лидером группы ЧМ по хоккею

Михайлис сказал, что все здорово сыграли.

Кадр из видео
Новости спорта Хоккей Сборные (хоккей)
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Вчера 23:48

Сборная Казахстана по хоккею показала видео из победной раздевалки после матча чемпионата мира-2021, в котором обыграла лидера группы В команду Германии, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на турнире в Риге (Латвия) и завершилась победой подопечных Юрия Михайлиса в основное время со счетом 3:2. Это позволило команде вернуться в зону плей-офф.

"Мы все молодцы! Здорово сыграли! Всех с победой, вы красавцы просто!" - сказал главный тренер.

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Латвия Хоккей Михайлис Юрий


Хоккей Сборные (хоккей)
0
Вчера 23:48
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